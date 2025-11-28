Ministrowie kultury państw Unii Europejskiej planują przyjąć konkluzje dotyczące walki z dezinformacją i wzmocnienia niezależności mediów publicznych w ramach Europejskiej Tarczy Demokracji. Węgry zapowiedziały jednak swój sprzeciw, co może skomplikować proces ich wdrożenia.

Unia Europejska chce wzmocnić ochronę mediów publicznych przed dezinformacją.

Ministrowie kultury państw UE planują przyjąć konkluzje w tej sprawie podczas spotkania w Brukseli.

Węgry zapowiedziały weto.

Polska popiera unijne działania na rzecz wolnych i niezależnych mediów.

Podczas piątkowego spotkania w Brukseli ministrowie kultury państw Unii Europejskiej mają przyjąć konkluzje dotyczące dostępu do wiarygodnych informacji oraz walki z dezinformacją w mediach publicznych. Działania te są częścią Europejskiej Tarczy Demokracji - inicjatywy mającej na celu ochronę demokracji w UE przed zagranicznymi wpływami, atakami hybrydowymi oraz dezinformacją. Kluczowym elementem jest wzmocnienie roli mediów publicznych i zapewnienie ich niezależności.

Węgierskie weto i możliwe obejście sprzeciwu

Węgry już zapowiedziały, że nie poprą unijnych konkluzji. Mimo to, ministrowie kultury rozważają przyjęcie ustaleń na poziomie prezydencji Rady UE, którą obecnie sprawuje Dania. Szefowa polskiego resortu kultury, Marta Cienkowska, zaapelowała do pozostałych ministrów o poparcie tej inicjatywy, podkreślając jej znaczenie dla całej Europy.

Polska popiera unijne działania i szykuje własną ustawę medialną

Polska zadeklarowała poparcie dla unijnych przepisów mających chronić pluralizm i niezależność mediów. Minister Cienkowska poinformowała, że trwają prace nad nową ustawą medialną, która może trafić do konsultacji publicznych jeszcze w tym roku, a do komisji sejmowych w lutym lub marcu przyszłego roku.

W przyszłym budżecie Unii Europejskiej przewidziano 1,8 mld euro na kulturę w ramach funduszu Agora UE. Polska zamierza ubiegać się o środki na wsparcie młodych artystów oraz realizację projektów współpracy kulturalnej między państwami członkowskimi. Jest to jeden z największych budżetów na kulturę w historii UE.