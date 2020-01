Po prawie trzech latach rząd Turcji odblokował w środę swoim obywatelom dostęp do Wikipedii. Decyzję wymusił Trybunał Konstytucyjny, który orzekł pod koniec grudnia, że blokada narusza konstytucyjną zasadę wolności słowa.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Władze tureckie zablokowały tureckim internautom dostęp do wszystkich wersji językowych Wikipedii w 2017 roku, a jako powód podano zamieszczanie przez nią artykułów sugerujących, że Turcja wspiera organizacje terrorystyczne.



Artykuły opublikowane w anglo- i niemieckojęzycznej wersji Wikipedii o Turcji i tureckim prezydencie Recepie Tayyipie Erdoganie zawierały m.in. krytyczną ocenę ustaw antyterrorystycznych wprowadzonych w tym kraju oraz przyjętej w referendum reformy konstytucyjnej. Informowano także o naciskach wywieranych przez władze na media i opozycję



Rząd oskarżył Wikipedię o udział w "kampanii oszczerstw" i zażądał usunięcia tekstów.



Wikipedia odmówiła, powołując się m. in. zasadę wolności wypowiedzi.

Wikipedia próbowała negocjować z rządem

Po wprowadzeniu blokady Wikipedia próbowała negocjować z rządem i bezskutecznie przedstawiała swoje racje w sądach niższych instancji.

W końcu skierowała sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał blokadę za sprzeczną z prawem.



Werdykt Trybunału Konstytucyjnego może mieć znaczenie precedensowe. Turcja, zwłaszcza po nieudanej próbie wojskowego zamachu stanu w 2016 roku, stale ogranicza wolność słowa i blokuje dostęp do tysięcy innych stron internetowych. W 2008 roku zablokowała dostęp do serwisu internetowego YouTube z powodu filmów rzekomo obrażających prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Natomiast Twitter twierdzi, że z Turcji otrzymuje najwięcej żądań usunięcia i cenzury publikowanych treści.