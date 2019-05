Niemiecka policja wyjaśnia okoliczności śmierci trzech osób, które zostały znalezione martwe w pokoju hotelowym w Pasawie w Niemczech. Obok ciał leżały kusze.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Obsługa hotelu odkryła trzy ciała w pokoju - 50-letniego mężczyzny i dwóch około 30-letnich kobiet. Obok leżały dwie kusze - pisze BBC.

Nie wiadomo, kim są odnalezieni i co ich dokładnie łączyło.

Ciała zostały znalezione w hotelu w Pasawie w Bawarii, niedaleko granicy z Austrią nad rzeką Ilz.

Nie ma dowodów na to, by ktoś inny był zamieszany w śmierć tych trzech osób. Inni goście hotelowi, którzy w tym czasie przebywali w pokojach powiedzieli, że była to wyjątkowo spokojna noc.

Hotelowy menadżer powiedział, że cała trójka była z Niemiec. Wynajęli oni pokój na trzy noce, ale nie zamówili śniadania.