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Trump zapowiada operację, jakiej jeszcze nie było. „Gospodarczy D-Day”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (07:17)

Prezydent USA Donald Trump zaostrza kurs wobec Teheranu i wzywa sojuszników do udziału w jego izolacji. Zapowiedział działania gospodarcze, które - jak przekonuje - mają pozbawić Iran możliwości finansowania działalności uznawanej przez Waszyngton za zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Ostrzegł przy tym kraje i instytucje pomagające Iranowi przed dotkliwymi kosztami.

Trump zapowiada operację, jakiej jeszcze nie było. „Gospodarczy D-Day”
Donald Trump; fot. IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via CNP/MediaPunch/Imago Stock and People /East News
  • Donald Trump zapowiedział szeroką „wojnę gospodarczą” i izolację Iranu.
  • USA grożą sankcjami także państwom oraz firmom wspierającym Teheran.
  • Szerzej o obecnej sytuacji na linii Waszyngton-Teheran przeczytasz w poniższym artykule.
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Donald Trump ogłosił w środę na swojej platformie społecznościowej Truth Social rozpoczęcie - jak to ujął - „najbardziej dotkliwej operacji gospodarczej”, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek państwu.

„Będzie to wojna gospodarcza i izolacja na niespotykaną dotąd skalę” - napisał amerykański prezydent. Ocenił, że władze Iranu nie wykorzystały szansy na porozumienie z USA.

Groźba sankcji dla państw pomagających Iranowi

Trump zapowiedział konsekwencje nie tylko dla samego Teheranu. Oświadczył, że „ogromne” skutki gospodarcze poniosą również kraje, które pozwolą swoim instytucjom finansowym, firmom, lotniskom lub podmiotom rządowym na udzielanie Iranowi jakiejkolwiek pomocy.

Wśród działań, które mają zostać powstrzymane, wymienił m.in. przemyt ropy naftowej, transfery gotówkowe, walutowe linie swapowe, działalność kantorów, rejestrację statków oraz wykorzystywanie firm fasadowych. 

Prezydent USA nie wskazał jednak, których państw dotyczą jego ostrzeżenia ani jakie konkretnie restrykcje mogą zostać wobec nich zastosowane.

Trump wezwał partnerów Stanów Zjednoczonych do wspólnego działania przeciwko Iranowi. „Będzie to GOSPODARCZY D-DAY i potrzebujemy, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli wraz z USA, aby odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony” - podkreślił.

Zapewnił, że presja gospodarcza ma sparaliżować zdolność Iranu do wspierania terroryzmu. Po raz kolejny oświadczył też, że Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej.

Rozmowy z Teheranem wstrzymane

We wtorek Trump przekazał, że obecnie nie są prowadzone żadne rozmowy z Iranem i nie ma planów negocjacji. Według źródła CNN prezydent polecił członkom administracji wstrzymanie kontaktów ze stroną irańską.

Jak podała stacja, decyzja miała zapaść mimo kilku pozytywnych rozmów z przedstawicielami Teheranu. Trump miał być jednak niezadowolony z braku ustępstw Iranu wobec amerykańskich żądań.

Według źródeł CNN USA mogą jeszcze w tym tygodniu ogłosić kolejne, „miażdżące” sankcje wobec Iranu. Administracja Trumpa liczy, że gospodarcza presja skłoni irańskie władze do zaakceptowania warunków Waszyngtonu dotyczących zakończenia wojny.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Donald Trump Iran
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