Czarny poniedziałek. Trump tonie w sondażach

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Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, wskaźnik poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa spadł do najniższego poziomu w historii: 33 proc. Zdecydowana większość Amerykanów obawia się, że wojna USA z Iranem potrwa dłużej niż zapowiada gospodarz Białego Domu.

Tylko 33 proc. respondentów stwierdziło, że aprobuje działania Donalda Trumpa. 64 proc. z badanych nie popiera prezydenta USA. Sondaż przeprowadzono wśród 1166 dorosłych osób w całym kraju w dniach 14–17 sierpnia.

Wskaźnik poparcia dla Trumpa spadł z 35 proc. - w stosunku do sondażu przeprowadzonego na początku sierpnia - i jest niższy niż w jakimkolwiek momencie jego obecnej kadencji. Tym samym zrównał się z najniższym poziomem osiągniętym w czasie pierwszej kadencji Trumpa, w grudniu 2017 roku.

Dlaczego Trump traci poparcie?

Agencja Reutera, komentując te wyniki, zauważa, że Trump po powrocie do Białego Domu w styczniu ubiegłego roku, stopniowo traci popularność. Jego prezydentura na początku drugiej kadencji spotkała się z aprobatą niemal połowy kraju. Według badania ze stycznia 2025 roku 47 proc. Amerykanów określało się jako zwolennicy Donalda Trumpa. 41 proc. deklarowało się jako jego przeciwnicy.

„Popularność Trumpa w tym roku mocno spadła, gdy wraz z sojusznikiem USA, Izraelem, nakazał ataki na Iran. Konflikt sparaliżował jedną piątą światowego handlu ropą naftową, powodując gwałtowny wzrost cen benzyny, co odbija się na amerykańskich gospodarstwach domowych” – komentuje Reuters.

Trump, który w swojej kampanii wyborczej obiecywał powstrzymanie inflacji i unikanie długotrwałych wojen, początkowo zapewniał, że konflikt z Iranem potrwa kilka tygodni i argumentował, że wojna jest jedynym sposobem, aby zapobiec utworzeniu przez Iran broni jądrowej, która mogłaby zagrozić światu. Jednak Iran okazał się odporny i udało mu się w dużej mierze ograniczyć handel ropą naftową przez cieśninę Ormuz.

Ja długo potrwa wojna z Iranem?

Według sondażu Reuters/Ipsos, którego wyniki dzisiaj poznaliśmy, około 80 proc. Amerykanów - w tym 87 proc. zwolenników Partii Demokratycznej i 71 proc. sympatyków Partii Republikańskiej – uważa, że ​​zaangażowanie USA w Iranie „będzie trwało przez dłuższy czas”.

Tylko 16 proc. stwierdziło, że konflikt prawdopodobnie zakończy się w ciągu kilku tygodni.