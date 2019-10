Prezydent USA Donald Trump uznał za oczywiste, że kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów zagłosuje za jego impeachmentem. Wezwał jednocześnie Republikanów, którzy mają większość w Senacie, by twardo zwalczali tę procedurę.

Donald Trump jest przekonany, że Izba Reprezentantów poprze jego impeachment / YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA

Myślę, że (Demokraci - przyp.red.) chcą doprowadzić do impeachmentu, bo to jedyny sposób, żeby mogli wygrać - oświadczył Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu, dając do zrozumienia, że, jego zdaniem, Demokraci nie mają szans na zwycięstwo w wyborach.



Podkreślił też, że Demokraci "trzymają się razem" i "nie mają Mitta Romneya". Ten senator Partii Republikańskiej i kandydat na prezydenta z ramienia tego ugrupowania w 2012 roku nie szczędzi ostatnio Trumpowi słów krytyki.



Trump sugerował, w kontekście swojej decyzji o odwołaniu szczytu G7 w należącym do niego klubie golfowym w Miami na Florydzie, że stosowane są wobec niego inne standardy niż wobec jego poprzedników.

Jerzy Waszyngton był uznawany za bardzo, bardzo bogatego człowieka w swoich czasach. Ale oni (prezydenci USA - przyp.red.) prowadzili swoje biznesy. Mówią, że Jerzy Waszyngton miał dwa biurka, jedno prezydenckie, drugie do interesów - powiedział.



Trump poinformował w sobotę na Twitterze, że pod wpływem krytyki ze strony "szalonych Demokratów" rezygnuje z planu zorganizowania przyszłorocznego szczytu G7 w swoim klubie golfowym w Miami. Prasa pisała jednak, że powodem takiej decyzji przywódcy USA były prośby republikańskich polityków, którzy wskazywali, że jeśli się na to zdecyduje, nie będą w stanie bronić go przed krytyką.



Joe Biden wezwał do impeachmentu Donalda Trumpa Były wiceprezydent USA Joe Biden, który ubiega się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku, wezwał do impeachmentu Donalda Trumpa. Prezydenta trzeba odsunąć od władzy, "by zachować konstytucję, demokrację i fundamentalną uczciwość" - powiedział. czytaj więcej

W centrum dochodzenia komisji Izby Reprezentantów, które sprawdzają, czy są podstawy do postawienia prezydenta w stan oskarżenia (impeachmentu) i w konsekwencji odsunięcia go od władzy, jest sprawa nacisków Trumpa na władze w Kijowie.



Podstawą tego dochodzenia jest rozmowa telefoniczna Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim z lipca br. Prezydent USA miał wówczas wywierać na Zełenskiego naciski, aby ten szukał "haków" na syna byłego wiceprezydenta, Joe Bidena, najpoważniejszego obecnie rywala Trumpa w walce o Biały Dom w przyszłorocznych wyborach. Syn Bidena, Hunter, zasiadał w radzie nadzorczej jednej z ukraińskich spółek gazowych.



Biuro szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi opublikowało w poniedziałek czterostronicowy dokument, w którym - według Demokratów - znajduje się wykaz dowodów na rażące nadużycia władzy przez Trumpa. Podzielony jest on na trzy sekcje: "wymuszenie", "kampania nacisku" oraz "tuszowanie".