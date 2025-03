Grupa od lat działa na Bliskim Wschodzie

Państwo Islamskie ponad 10 lat temu opanowało znaczną część Syrii i Iraku. Później koalicja kierowana przez USA zdołała jednak wyprzeć grupę z większości zajętych terenów. W lipcu 2024 roku amerykańska armia ostrzegała o próbach odbudowania się grupy po kilku latach zmniejszonej aktywności.

W ubiegłym roku USA zapowiadały również zakończenie międzynarodowej kampanii przeciwko IS w Iraku do września 2025 roku. Oznacza to wycofanie się amerykańskich żołnierzy z niektórych baz w tym kraju po ponad 20-letniej obecności.

W Syrii natomiast Państwo Islamskie uaktywniło się po obaleniu reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku. Władzę w Damaszu przejęła wtedy koalicja islamistycznych bojówek, z których część była w przeszłości związana z Al-Kaidą. Nowe władze deklarują jednak, że odeszły od dżihadystycznej ideologii i będą walczyć z Państwem Islamskim.