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Przed godz. 10 czasu polskiego rozpoczęło się w chińskim Shenzhen spotkanie Xi Jinpinga, Władimira Putina i Donalda Trumpa, przywódców Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rozmowy, odbywające się na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), ruszyły z dwugodzinnym opóźnieniem. Jak zapowiadał Kreml, spotkanie ma potrwać maksymalnie godzinę. Chiński przywódca określił je jako wydarzenie o „przełomowym znaczeniu”.

Pierwsze takie spotkanie w historii

Jak przekazała agencja Xinhua, Xi Jinping podkreślił na początku spotkania historyczny charakter wydarzenia i jego „przełomowe znaczenie”. Rozmowy dotyczą między innymi budowania relacji między głównymi mocarstwami i współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji na świecie.

Władimir Putin wyraził nadzieję na „znaczne potencjalne korzyści” płynące z rozmów.

Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone mogą wzmocnić stabilność na świecie, jeśli będą konstruktywnie współpracować – stwierdził Putin.

Jego zdaniem nadrzędne powinny być kwestie globalne i regionalne, a także bezpieczeństwo energetyczne. Agencja informacyjna TASS podała, że Putin uważa, iż te trzy kraje łączy nie tylko status krajów-zwycięzców II wojny światowej, ale także odpowiedzialność za utrzymanie pokoju międzynarodowego.

Putin, Xi Jinping i Donald Trump, fot. WIN MCNAMEE / PAP

Donald Trump stwierdził z kolei, że USA, Rosja i Chiny znajdują się w „wyjątkowej sytuacji, by dyskutować o tym, jak zmniejszyć liczbę broni jądrowej na Ziemi”. Zaznaczał, że „niezwykle ważne” jest, by współpracowały one w celu „zwalczania zagrożenia rozprzestrzeniania broni jądrowej na całym świecie”. Właśnie to robimy w Iranie. Nie pozwolimy mu na posiadanie broni jądrowej - powiedział Trump. Następnie przeszedł do tematu Ukrainy i ujawnił, że przeprowadził z Putinem „długą dyskusję” na temat konfliktu i „ma on nadzieję, że również druga strona chciałaby zakończyć wojnę”.

Trump: Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny

Jeszcze przed rozpoczęciem trójstronnych rozmów odbyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent nawiązał podczas niego do rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, choć wcześniej zapowiadano, że temat ten nie będzie przedmiotem rozmów.

Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny Rosji (przeciwko Ukrainie). Ukraina chciałaby jej zakończenia. Myślę, że mogę tu w dużej mierze wypowiadać się w imieniu nas obu – oświadczył Trump na początku rozmów z przywódcą Chin.

Chińskie MSZ w komunikacie opublikowanym po spotkaniu nie przedstawiło szczegółów dotyczących rozmowy o Ukrainie. Poinformowało jedynie, że oprócz kwestii związanych ze stosunkami dwustronnymi przywódcy „wymienili poglądy na temat kwestii międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”.

BBC: Xi Jinping będzie gospodarzem, ale niekoniecznie rozegra wszystko po swojemu

Rozmowy kuluarowe odbywają się w odizolowanym od reszty miasta kurorcie Kylin Villa, położonym u podnóża góry Qilin, w północno-wschodniej części Shenzhen.

Jak zwraca uwagę BBC, Xi Jinping chce zachować kontrolę nad przebiegiem spotkania od początku do końca.

„Zarówno Trump, jak i Putin mają swoje własne plany związane z tym wydarzeniem; prezydent USA też zapowiedział, że odejdzie od scenariusza” – zauważyło BBC.

Brytyjska stacja wskazuje, że istnieje ryzyko, iż obaj przywódcy zdominują spotkanie, a Xi Jinping ostatecznie będzie wyglądał bardziej jak gospodarz niż architekt tego ważnego wydarzenia dyplomatycznego.

Rozmowy potrwają maksymalnie godzinę

Według zapowiedzi Kremla trójstronne spotkanie ma potrwać nie dłużej niż godzinę. Jego przebieg i ewentualne ustalenia mogą mieć znaczenie dla dalszych relacji między trzema światowymi mocarstwami.

Na razie nie wiadomo, czy przywódcy osiągną konkretne porozumienia w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego, wojny w Ukrainie czy ograniczenia arsenałów nuklearnych. Sam fakt zorganizowania pierwszego w historii spotkania w takim formacie stanowi jednak istotne wydarzenie dyplomatyczne.