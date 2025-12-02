Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Rodziny i Demografii, w skład której zasiądzie 24 specjalistów z różnych dziedzin. To odpowiedź na narastający kryzys demograficzny, który – jak podkreśla Kancelaria Prezydenta – jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych w Polsce. Przewodniczącą rady została Barbara Socha.

Prezydent Karol Nawrocki / Anita Walczewska/East News / East News

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Rodziny i Demografii, w jej skład wchodzi 24 członków.

Jej przewodniczącą została Barbara Socha, która w rządzie PiS była wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem rady jest opracowanie skutecznych rozwiązań poprawiających sytuację demograficzną w Polsce.

Rada zajmuje się analizą funkcjonowania rodzin, oceną działań publicznych i przygotowywaniem opinii oraz projektów legislacyjnych dla prezydenta w zakresie polityki prorodzinnej.

Rada Rodziny i Demografii to zespół specjalistów reprezentujących szerokie spektrum wiedzy: od polityki społecznej, przez ekonomię, demografię, aż po socjologię. W jej składzie znaleźli się także przedstawiciele organizacji prorodzinnych oraz eksperci z zakresu opieki medycznej, zwłaszcza tej skoncentrowanej na matce i małym dziecku.

Wśród powołanych do rady znaleźli się: Karolina Appelt, Dorota Bojemska, Konrad Bonisławski, Michał Ciesielski, Henryk Domański, Rafał Dorosiński, Ewa Frątczak, Marek Grabowski, Szymon Grzelak, Marek Kośny, Michał Kot, Joanna Krupska, Agata Lupoměská, Bartosz Marczuk, Elżbieta Mączyńska, Michał Michalski, Jarosław Przeperski, Elżbieta Rafalska, Piotr Szukalski, Jarosław Szydłak, Antoni Szymański, Gertruda Uścińska oraz Aleksandra Wesołowska.

Przewodnicząca rady Barbara Socha była w rządzie PiS wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocniczką rządu do spraw polityki demograficznej, obecnie jest doradcą prezydenta Nawrockiego.

Misja: poprawa sytuacji demograficznej

Celem powołania Rady Rodziny i Demografii jest stworzenie przestrzeni do rzetelnej debaty na temat wyzwań stojących przed polskimi rodzinami oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań mających poprawić sytuację demograficzną kraju.

"Pragnę, aby Polska była najlepszym miejscem do życia dla polskich rodzin. Powołanie Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP ma stworzyć przestrzeń rzetelnej debaty o tym wszystkim, co determinuje dobrą przyszłość Ojczyzny" - napisał w akcie powołania Karol Nawrocki.

Rada ma zajmować się prowadzeniem strategicznej debaty, analizowaniem uwarunkowań funkcjonowania polskich rodzin oraz oceną działań publicznych wspierających rodziny. Do jej zadań należy także przygotowywanie opinii dla prezydenta na temat sytuacji rodzin, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących spraw rodzinnych.

Kryzys demograficzny - wyzwanie dla całego kraju

Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta, obecny kryzys demograficzny to problem, który ma zasadniczy wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania państwa oraz codzienne życie Polaków. Spadająca liczba urodzeń, starzejące się społeczeństwo i rosnące wyzwania związane z opieką nad osobami starszymi to tylko niektóre z aspektów, które wymagają pilnych działań.

W ocenie Kancelarii, w rozwiązywanie tego złożonego problemu powinny być zaangażowane wszystkie podmioty odpowiedzialne za politykę społeczną - rząd, samorządy, system edukacji, system ochrony zdrowia, a także stowarzyszenia i kościoły.

Po wręczeniu aktów powołania członkom rady, w Pałacu Prezydenckim odbyło się jej inauguracyjne posiedzenie. Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu towarzyszyła żona, Marta Nawrocka. Spotkanie było okazją do pierwszej wymiany poglądów i przedstawienia priorytetów na najbliższe miesiące.