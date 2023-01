Choć Gang Olsena ponoć nigdy się nie poddaje, tym razem zdaje się przegrał ze zmianami w świecie finansowym. W 2022 roku w Danii po raz pierwszy w historii nie doszło do ani jednego napadu na bank. Filmowa historia planujących spektakularne kradzieże gangsterów miała do tej pory mocne podstawy. Jeszcze 20 lat temu w spokojnej Danii dochodziło do ponad 200 napadów z bronią w ręku na placówki bankowe. Teraz przechodzi to do historii.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Jak ogłosiło właśnie duńskie stowarzyszenie bankowe Finansforbundet, w 2022 roku w całym kraju nie doszło do ani jednego napadu na bank. To pierwszy taki rok w historii duńskiej bankowości. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba dokonywanych przez zdawałoby się spokojnych Duńczyków systematycznie spada. W 2000 roku takich rabunków miało miejsce 221, ostatnie lata to po kilka takich przypadków rocznie. Aż do ubiegłego roku, gdy następcy filmowego Gangu Olsena nie zaplanowali ani jednego skoku na bank. Era spektakularnych kradzieży bankowych depozytów odchodzi do lamusa. Wszystko dlatego, że banki rezygnują z magazynowania gotówki w oddziałach. Wszelkie transakcje odbywają się w coraz większym stopniu wirtualnie. Potwierdzają to dane. W marcu ubiegłego roku duński bank centralny ogłosił, że w 2021 roku miało miejsce zaledwie 12 proc. gotówkowych transakcji płatniczych, podczas gdy w 2017 było to prawie dwa razy tyle, bo 23 proc. Maleje też liczba placówek bankowych, które mają w swoich siedzibach większe zapasy gotówki. Według stowarzyszenia bankowego Finans Danmark w całym kraju istnieje zaledwie 20 oddziałów z większymi zapasami, głównie w Kopenhadze i w Aarhus. Dzięki lepszemu monitoringowi i wzmożonej ochronie udało się też wyeliminować kradzieże gotówki z bankomatów. Rzecznik stowarzyszenia Finansforbundet, nazywający się nomen omen Steen Lund Olsen, nie kryje zadowolenia z takiego obrotu spraw. Napady z bronią w ręku były znacznym obciążeniem dla zaangażowanych pracowników. Każdy, kto nie doświadczył czegoś takiego, nie jest w stanie wyobrazić sobie konsekwencji emocjonalnych. Wiele osób dotkniętych chorobą do dziś cierpi na bezsenność, niepokój lub niepokój - powiedział cytowany przez Tagesschau. W Danii w sądach toczy się obecnie 12 spraw o odszkodowanie dla pracowników banków za uszczerbek na zdrowiu, jakie ponieśli po napadach na banki w ostatnich 20 latach. To nie oznacza, że duńscy przestępcy przeszli na emeryturę. Rośnie liczba oszustw dokonywanych przez internet i oszustw w bankowości internetowej. Zobacz również: "Każdy dom to forteca". Wagnerowcy nie mogą zdobyć Bachmutu

Sprzedawały części ciał zmarłych. Była właścicielka domu pogrzebowego i jej matka skazane

Zjadł 124 kebaby w 31 dni. Nietypowe wyzwanie 36-latka

Selfie przy otwartej trumnie Pelego. Gianni Infantino się tłumaczy

Opracowanie: Joanna Potocka