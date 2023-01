Ponad 5,8 mld zł ma nas maksymalnie kosztować realizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitów powołań do czynnej służby wojskowej oraz wojskowych ćwiczeń w tym roku. Ta regulacja - przewidująca między innymi, że na ćwiczenia może trafić do 200 tysięcy rezerwistów - właśnie weszła w życie.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Ponad 2,5 mld zł to łączne nakłady na blisko 30 tys. żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej. Prawie 1,8 mld to koszt powołania 17 tysięcy osób do służby czynnej w charakterze żołnierzy zawodowych.

Blisko 1,2 mld przewidziano na przeszkolenie 38 tysięcy żołnierzy obrony terytorialnej. Natomiast koszt przeprowadzenia ćwiczeń 200 tysięcy żołnierzy rezerwy to niespełna 300 mln zł.

Najwięcej pieniędzy pochłoną uposażenia. Kolejny jest koszt utrzymania oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Jak zastrzegają autorzy regulacji, podane wielkości należy traktować orientacyjnie. Zależą między innymi od posiadanych stopni wojskowych, miejsca odbywania ćwiczeń, charakteru zadań i liczby osób ostatecznie powołanych na szkolenia, której dziś nie można dokładnie określić.