Pruszkowska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie wypadku radiowozu w podwarszawskich Dawidach Bankowych. Policjanci zabrali do służbowego samochodu dwie nastolatki mające 17 i 19 lat. Następnie auto uderzyło w drzewo. Wszyscy zostali poszkodowani, najciężej młodsza z dziewczyn, która dziś ponownie trafiła do szpitala. Policjanci z kolei wrócili do służby, mają jedynie zakaz prowadzenia pojazdów służbowych.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Radiowóz uderzył w drzewo Dwaj policjanci z Pruszkowa na Mazowszu zostali w poniedziałek wieczorem wezwani do pożaru. Gdy dojechali na miejsce, stwierdzili, że to jedynie ognisko i zakończyli interwencję. Okazuje się jednak, że mundurowi zabrali do radiowozu dwie nastolatki mające 17 i 19 lat. Ze wstępnych ustaleń - jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada - wynika, że nastolatki weszły do pojazdu dobrowolnie. Podczas jazdy kierujący funkcjonariusz stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Poszkodowane zostały wszystkie cztery osoby znajdujące się w pojeździe. W śledztwie prokuratury jednak status osoby pokrzywdzonej ma jedynie młodsza nastolatka, która odniosła najcięższe obrażenia. Nastolatki same dotarły na pogotowie Nieoficjalnie wiadomo, że po uderzeniu samochodu w drzewo jeden z policjantów polecił, by obie pasażerki oddaliły się. TVN24 relacjonuje, powołując się na bliskich młodszej z nastolatki, że gdy dziewczyny wysiadały z rozbitego radiowozu jeden z policjantów miał do nich podejść, jakby chciał sprawdzić, czy nic im nie jest. Drugi miał natomiast krzyknąć do nich "a teraz sp......ać!". Z informacji, które uzyskał nasz dziennikarz wynika, że dziewczyny same po uderzeniu radiowozu w drzewo zgłosiły się na pogotowie w Raszynie. Karetkę wezwano natomiast do policjantów. 17-latka z obrażeniami twarzy była wczoraj w nocy w szpitalu. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz dziennikarz - dziś trafiła tam ponownie. Pruszkowscy policjanci wrócili natomiast do służby. Mają jedynie zakaz prowadzenia pojazdów służbowych. Postępowanie nie tylko ws. spowodowania wypadku Zabezpieczane są dowody w tym postępowaniu. Niebawem śledczy mają rozpocząć przesłuchania. Prokuratorzy z Pruszkowa wykonują jednak najpilniejsze czynności i najprawdopodobniej na kolejnym etapie wyłączą się ze śledztwa, bo sprawa dotyczy miejscowych policjantów, z którymi współpracują. Biegli mają się wypowiedzieć w sprawie jej stanu zdrowia. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM - postępowanie dotyczy nie tylko spowodowania wypadku, ale także nieudzielenia pomocy poszkodowanym. Jeśli kierowca usłyszy zarzut spowodowania wypadku może być zawieszony w czynnościach. Jeśli natomiast obaj usłyszą zarzuty nieudzielenia pomocy to przestępstwo umyślne, które sprawia, że zawieszenie jest obligatoryjne. Do tej pory w sprawie przesłuchano 19-latkę. Wersja, którą podaje - jak usłyszał dziennikarz RMF FM - nieznacznie różni się od dotychczasowych ustaleń. Najnowsze informacje z kraju: Wychłodzone i niedożywione niemowlę w szpitalu. Zajmowała się nim pijana matka

Opracowanie: Katarzyna Jasińska