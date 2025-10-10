Co najmniej 19 dzieci zmarło w stanie Madhya Pradesh w Indiach po spożyciu syropu na kaszel zawierającego toksyczny dietylenoglikol. Właściciel firmy produkującej niebezpieczny lek został aresztowany, a władze w kilku indyjskich stanach natychmiast zakazały sprzedaży produktu.

Właściciel firmy farmaceutycznej zatrzymany po śmierci 19 dzieci w Indiach / Shutterstock

W stanie Madhya Pradesh zmarło co najmniej 19 dzieci po spożyciu syropu na kaszel Coldrif.

Syrop zawierał śmiertelnie wysoką dawkę dietylenoglikolu - substancji toksycznej dla ludzi.

Właściciel firmy Sresan Pharmaceutical Manufacturer został zatrzymany przez policję, a produkt wycofano z rynku.

Jak donosi Reuters, Indie pogrążone są w żałobie po tragicznej śmierci co najmniej 19 dzieci w stanie Madhya Pradesh. Wszystkie ofiary miały mniej niż pięć lat i zmarły po spożyciu syropu na kaszel Coldrif. Jak wykazały badania, syrop zawierał dietylenoglikol - toksyczny związek chemiczny, którego stężenie w produkcie przekraczało dopuszczalne normy aż 500-krotnie.

Dramatyczne skutki spożycia niebezpiecznego leku

Syrop Coldrif, wyprodukowany przez firmę Sresan Pharmaceutical Manufacturer, został przygotowany na zlecenie władz stanu Radżastan przez prywatną firmę Kayson Pharma. Po ujawnieniu tragicznych skutków jego stosowania policja natychmiast zatrzymała właściciela firmy odpowiedzialnej za produkcję leku.

Lekarze alarmują, że dietylenoglikol jest substancją silnie toksyczną, która może prowadzić do niewydolności nerek, zaburzeń neurologicznych, a nawet śmierci. W przypadku dzieci nawet niewielka ilość tej substancji może mieć katastrofalne skutki.

Zakaz sprzedaży i wycofanie produktu z rynku

W związku z tragedią, władze stanu Madhya Pradesh natychmiast zakazały sprzedaży syropu Coldrif oraz innych produktów firmy Sresan Pharma. Podobne decyzje podjęto także w stanach Tamilnadu i Radżastan. Szef władz stanu Madhya Pradesh, Mohan Yadav, podkreślił, że bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców regionu jest priorytetem.

To nie pierwszy przypadek, gdy indyjski syrop na kaszel okazał się śmiertelnie niebezpieczny. W 2022 roku ponad 70 dzieci w Gambii zmarło po spożyciu syropów wyprodukowanych w Indiach, co wywołało międzynarodowe poruszenie i wzmożone kontrole jakości leków eksportowanych z tego kraju.

Tragedia w Madhya Pradesh rzuca cień na cały indyjski przemysł farmaceutyczny, który jest jednym z największych na świecie eksporterów leków. Władze zapowiadają zaostrzenie kontroli i wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących produkcji i dystrybucji leków. Policja prowadzi śledztwo mające na celu ustalenie, jak doszło do skażenia syropu i czy podobne przypadki mogą występować w innych regionach kraju.