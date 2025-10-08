Burmistrz: Dokumentacja była w porządku

Burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida, który przerwał wizytę w Londynie, by pojawić się na miejscu tragedii, poinformował, że budynek miał wszystkie wymagane pozwolenia. Z punktu widzenia urbanistycznego wszystko było zgodne z prawem. Prace prowadzone były na podstawie udzielonej licencji - podkreślił.

Almeida wyjaśnił, że "zawalił się strop szóstej kondygnacji, co spowodowało kaskadowe załamanie się niższych pięter aż do parteru". Przyczyny katastrofy nadal są badane.

Świadkowie mówią o przerażającym huku i chmurze pyłu, która spowiła całą okolicę. Zaczęło się od trzasku w stropie, potem wszystko runęło. Nie mogliśmy nic zobaczyć, tylko kurz, nie dało się oddychać - relacjonował majster budowy.

Jedna z mieszkanek pobliskiej ulicy wspominała: Poczułam silne drżenie, a po chwili z budynku wzbiła się ogromna chmura pyłu. Ludzie wybiegali z domów przerażeni.

Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku

Zdarzenie traktowane jest jako "wypadek przy pracy". Dochodzenie prowadzi madrycka policja i inspekcja pracy. Analizowany jest też wpływ katastrofy na sąsiednie budynki.

Wicepremier Hiszpanii i minister pracy Yolanda Díaz wyraziła kondolencje rodzinom ofiar i zapewniła, że służby natychmiast rozpoczęły działania kontrolne.

Zawalony budynek pochodził z 1965 roku. Od lutego bieżącego roku trwały w nim prace modernizacyjne prowadzone przez firmę Grupo Rehabilita na zlecenie saudyjskiego funduszu inwestycyjnego RSR, właściciela nieruchomości.

Na czas akcji ratowniczej ewakuowano okoliczne budynki, ale według władz miasta mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów jeszcze tej samej nocy.