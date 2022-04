Watykańskie obchody Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, w których uczestniczyły takie tłumy wiernych, jak przed pandemią, zakończy w poniedziałek kolejne masowe wydarzenie. Kilkadziesiąt tysięcy młodych Włochów przybędzie na plac Świętego Piotra na spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Błogosławieństwo Urbi et Orbi / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

W ostatnich dniach zanotowano rekordowe liczby uczestników uroczystości w Watykanie, gdzie po raz pierwszy od ponad dwóch lat papież odprawił dwie msze na placu Świętego Piotra, a nie w bazylice dla ograniczonej grupy wiernych.



Na mszy w Niedzielę Palmową było 65 tysięcy osób, a w świąteczną niedzielę 100 tysięcy wiernych z wielu krajów przybyło na wielkanocne orędzie papieża i błogosławieństwo Urbi et Orbi.



W Rzymie są tłumy turystów, a w hotelach prawie komplet. To pierwsza taka Wielkanoc od początku kryzysu sanitarnego.

Pielgrzymka młodzieży w Watykanie

Poniedziałek będzie kolejnym dniem masowego napływu wiernych do Watykanu. Z całych Włoch przyjadą uczestnicy pielgrzymki młodzieży.



Kiedy zaczęliśmy organizować to spotkanie już liczba 20 tysięcy uczestników wydawała nam się szaleństwem. Teraz mamy zgłoszenia od 57 tysięcy osób na spotkanie z papieżem- powiedział cytowany przez katolicki dziennik "Avvenire" ksiądz Michele Falabretti z biura do spraw duszpasterstwa młodzieży w Episkopacie Włoch.



Spotkanie rozpoczynające się po południu zakończy o 18:00 czuwanie modlitewne pod przewodnictwem Franciszka.



Ksiądz Falabretti przyznał, że nie spodziewał się aż tak wielkiego zainteresowania.



Entuzjazm, jaki zapanował, jest bardzo ważny dla wychowawców, dla naszych kościołów, dla więzów, jakie się tworzą. Nie było to takie łatwe do przewidzenia po dwóch latach pandemii - dodał.



Jak zauważył, zanim wybuchła wojna na Ukrainie, we wszystkich włoskich mediach wiele miejsca poświęcano cały czas depresji i problemom młodzieży w rezultacie pandemii, lockdownu i długiego zdalnego nauczania.



Z okazji spotkania na Placu św. Piotra wystąpi zwycięzca tegorocznego festiwalu włoskiej piosenki w San Remo, popularny 19-letni raper Blanco.