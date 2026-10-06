„Ten bogaty pan”. Gwiazdor Hollywood pod ostrzałem wicepremiera Włoch

Powodem najnowszego starcia stało się nagranie, w którym Richard Gere udzielił poparcia organizacji Action Aid. Aktor podkreślił, że migracja „może być zarządzana bez nieludzkich warunków, osłabiania prawa do azylu i traktowania praw człowieka jako przeszkody”. Skrytykował również decyzję włoskiego rządu o otwarciu w 2024 roku dwóch ośrodków pobytu dla migrantów w Albanii, czyli poza granicami Unii Europejskiej.
Ten model przenosi kontrolę nad migracją poza granice Europy i z dala od opinii publicznej. To, co się dzieje, może stać się sposobem, w jaki Europa będzie zarządzać migracją w przyszłości – mówił Gere. Brońmy naszego wspólnego człowieczeństwa, póki jest czas – dodał aktor.
„Unikaj dawania niechcianych lekcji Włochom”
Wypowiedzi aktora nie pozostały bez odpowiedzi. Matteo Salvini, przywołując swoją zakończoną uniewinnieniem sprawę sądową dotyczącą przetrzymywania migrantów na statku, napisał na platformie X: „Richard Gere, ten bogaty pan, który miał zeznawać przeciwko mnie, żeby wsadzić mnie do więzienia, bo zamknąłem porty przed nielegalnymi imigrantami, znów atakuje Włochy i Włochów”.
„Jesteśmy rasistami, bo nie przyjmujemy wszystkich imigrantów, których on by sobie życzył? Drogi salonowy lewicowcu, żyjący w luksusie: bądź dalej aktorem (swoją drogą dobrym), ale unikaj dawania niechcianych lekcji Włochom” – dodał.
Konflikt od 2019 roku
Publiczny konflikt między Salvinim a Gere’em rozpoczął się w 2019 roku, gdy Salvini – jako minister spraw wewnętrznych – zaostrzył politykę migracyjną i zamknął włoskie porty dla statków z migrantami.
Wtedy to Richard Gere, przebywający na wakacjach we Włoszech, dostarczył pomoc humanitarną migrantom na jednym z takich statków i otwarcie skrytykował działania włoskiego rządu.
Salvini odpowiedział wówczas: „Skoro tak bardzo niepokoi go los tych ludzi, proponujemy, aby zabrał ich wszystkich do Hollywood na pokładzie swojego prywatnego odrzutowca i utrzymywał w swoich luksusowych willach”.