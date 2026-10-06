„Ten bogaty pan”. Gwiazdor Hollywood pod ostrzałem wicepremiera Włoch

RMF24

Richard Gere ponownie skrytykował politykę migracyjną włoskiego rządu, co wywołało gwałtowną reakcję wicepremiera Matteo Salviniego. Polityk zastrzegł, by Gere nie pouczał jego kraju. To kolejny rozdział trwającego od kilku lat publicznego sporu między aktorem a liderem prawicowej Ligi.

Powodem najnowszego starcia stało się nagranie, w którym Richard Gere udzielił poparcia organizacji Action Aid. Aktor podkreślił, że migracja „może być zarządzana bez nieludzkich warunków, osłabiania prawa do azylu i traktowania praw człowieka jako przeszkody”. Skrytykował również decyzję włoskiego rządu o otwarciu w 2024 roku dwóch ośrodków pobytu dla migrantów w Albanii, czyli poza granicami Unii Europejskiej.

Ten model przenosi kontrolę nad migracją poza granice Europy i z dala od opinii publicznej. To, co się dzieje, może stać się sposobem, w jaki Europa będzie zarządzać migracją w przyszłości – mówił Gere. Brońmy naszego wspólnego człowieczeństwa, póki jest czas – dodał aktor.

„Unikaj dawania niechcianych lekcji Włochom”

Wypowiedzi aktora nie pozostały bez odpowiedzi. Matteo Salvini, przywołując swoją zakończoną uniewinnieniem sprawę sądową dotyczącą przetrzymywania migrantów na statku, napisał na platformie X: „Richard Gere, ten bogaty pan, który miał zeznawać przeciwko mnie, żeby wsadzić mnie do więzienia, bo zamknąłem porty przed nielegalnymi imigrantami, znów atakuje Włochy i Włochów”.

„Jesteśmy rasistami, bo nie przyjmujemy wszystkich imigrantów, których on by sobie życzył? Drogi salonowy lewicowcu, żyjący w luksusie: bądź dalej aktorem (swoją drogą dobrym), ale unikaj dawania niechcianych lekcji Włochom” – dodał.

Konflikt od 2019 roku

Publiczny konflikt między Salvinim a Gere’em rozpoczął się w 2019 roku, gdy Salvini – jako minister spraw wewnętrznych – zaostrzył politykę migracyjną i zamknął włoskie porty dla statków z migrantami.

Wtedy to Richard Gere, przebywający na wakacjach we Włoszech, dostarczył pomoc humanitarną migrantom na jednym z takich statków i otwarcie skrytykował działania włoskiego rządu.

Salvini odpowiedział wówczas: „Skoro tak bardzo niepokoi go los tych ludzi, proponujemy, aby zabrał ich wszystkich do Hollywood na pokładzie swojego prywatnego odrzutowca i utrzymywał w swoich luksusowych willach”.