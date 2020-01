Łoś - zaskoczył mężczyznę, który szedł wyrzucić śmieci. Co prawda na Alasce takie sytuacje nie są czymś wyjątkowym, ale... nie przesadzajmy. Nie dochodzi do nich każdego dnia.

Mężczyzna, aby uniknąć konfrontacji ze zwierzęciem, schował się do szopy. Łoś - po kilku chwilach odszedł najwyraźniej znudzony. Pewnie liczył, że dostanie coś do jedzenia.



Mężczyzna wyszedł z szopy, kiedy zawołała go żona, informując, że teren jest już... czysty.