Budowa centrum danych TikTok na terenie Finlandii może zapewnić Chinom dostęp do amerykańskich mikrochipów wykorzystywanych w rozwijaniu sztucznej inteligencji, a tym samym zagrozić stosunkom Finlandii z USA - powiedział minister ds. gospodarczych Wille Rydman.

Finlandia: Poprzez TikToka Chiny mogą mieć dostęp do amerykańskich mikrochipów; zdj. poglądowe / Shutterstock

Według szefa resortu gospodarki Finlandii duża inwestycja, jaką jest budowa centrum serwerowego chińskiej platformy społecznościowej TikTok, pod które ostatnio wykupione zostały tereny w płd. Finlandii, budzi obawy nie tylko o ochronę danych użytkowników, ale także w związku z możliwością pozyskania przez Chiny nowoczesnych amerykańskich układów scalonych.

Budowa centrum danych TikToka w Finlandii budzi wątpliwości

Administracja USA ograniczyła ostatnio eksport najnowocześniejszych procesorów Nvidia do wielu krajów świata, w tym do Chin i Rosji, aby utrudnić rozwój chińskiej technologii w obawie, że Pekin mogłby je wykorzystać do celów militarnych.

Z kolei Finlandia jest wśród krajów, które nie są objęte przez Amerykanów zakazem eksportu i - jak podkreślił minister Rydman w programie telewizji Yle - jest jednym z "najbardziej zaufanych" partnerów USA w zakresie zaawansowanych technologii.

Zdaniem fińskiego polityka istnieje ryzyko, że Chiny "wykorzystują centra danych" w różnych krajach, formalnie tylko wynajmowane przez TikToka, aby uzyskać dostęp do najnowocześniejszych chipów. Według ministra Rydmana budowa centrum danych TikToka przyniesie Finlandii raczej niewielkie korzyści, ale może być "szkodliwa dla strategicznej, przemysłowej i badawczej współpracy między Finlandią a USA".

Jak poinformowała TV Yle, projekt budowy centrum przetwarzania danych TikToka na terenie Finlandii "był trzymany w tajemnicy" przez ponad pół roku, a fiński rząd dowiedział się o tej inwestycji dopiero pod koniec kwietnia po wydaniu pierwszego pozwolenia budowlanego oraz zakupie gruntu. Stroną transakcji jest samorząd.

Obiekt na terenie miasta Kouvola (ok. 130 km na północny wschód od Helsinek) zbuduje fińskie przedsiębiorstwo deweloperskie Hyperco, a TikTok, należący do chińskiej firmy Bytedance - jako najemca - będzie głównym użytkownikiem.

Wcześniej fińskie zgromadzenie narodowe (Eduskunta) i rada ministrów zakazały używania TikToka na służbowych urządzeniach swoich pracowników.