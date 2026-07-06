„Hiroszima w świecie AI”. Dramatyczne ostrzeżenie ws. sztucznej inteligencji

RMF24

Ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Yvette Cooper, wezwała w poniedziałek do stworzenia globalnych regulacji w sprawie sztucznej inteligencji. Porównała to wyzwanie do budowy zasad bezpieczeństwa nuklearnego. Szefowa brytyjskiej dyplomacji ostrzegła, że nie można „pozwolić sobie na czekanie na odpowiednik Hiroszimy w świecie AI”.

Sztuczna inteligencja: Czas na światowe regulacje?

Yvette Cooper, szefowa brytyjskiego MSZ, przekonywała, że po II wojnie światowej ludzkość mogła bezpiecznie wykorzystywać technologię jądrową dzięki istnieniu globalnych reguł, których dziś brakuje w odniesieniu do AI.

W przypadku energii jądrowej międzynarodowe porozumienie przyszło dopiero po tym, gdy świat zobaczył przerażającą siłę nowej technologii w Hiroszimie i zadał sobie pytanie, co stałoby się, gdyby trafiła ona w niepowołane ręce. Nie możemy pozwolić sobie na czekanie na odpowiednik Hiroszimy w dziedzinie AI – napisała Yvette Cooper.

Swoje stanowisko wyraziła w eseju „Miejsce Brytanii w nowym porządku świata”, napisanym dla londyńskiego think tanku Chatham House.

AI to największe wyzwanie następnej dekady?

Cooper dodała, że niekontrolowany rozwój AI może stać się „największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa następnej dekady”. Zadeklarowała, że chciałaby, żeby Londyn odegrał rolę przywódczą i wraz z takimi państwami jak Chiny i USA „budował konsensus dotyczący zasad i standardów bezpieczeństwa”.

Jej zdaniem sztuczna inteligencja przynosi też jednak nowe możliwości, a sposobem na przezwyciężenie kryzysów jest zacieśnienie przez Londyn współpracy międzynarodowej – z Europą, ale też „z krajami spoza dużych bloków handlowych”.

Ministra wyraziła też zaniepokojenie wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z „tradycyjnej roli poręczyciela globalnego bezpieczeństwa”, kryzysem humanitarnym i zarabiających na nim gangami przemytników migrantów oraz kryzysem klimatycznym.