Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wyraził radość z powodu uwolnienia przez władze Rosji ukraińskiego filmowca Ołeha Sencowa. To znak zmniejszających się napięć między Rosją i Ukrainą - napisał w opublikowanym w sobotę oświadczeniu szef PE.

Ołeh Sencow witający się ze swoimi bliskimi / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Z ulgą i głęboką radością dowiedziałem się dzisiaj o uwolnieniu ukraińskiego filmowca Ołeha Sencowa. Sencow otrzymał Nagrodę Sacharowa w Parlamencie Europejskim w 2018 roku. Pozdrawiam go jako człowieka odwagi i determinacji, który z godnością oparł się niesprawiedliwości i bronił demokracji, praworządności i praw człowieka - oświadczył Sassoli.

Jak dodał, Sencow został uwolniony w ramach umowy między Rosją a Ukrainą dotyczącej wymiany więźniów. Z zadowoleniem przyjmujemy to jako krok we właściwym kierunku i znak malejących napięć między dwoma krajami. Nie mogę się doczekać, aby wkrótce spotkać się osobiście z Ołehem Sencowem w Parlamencie Europejskim i móc wręczyć mu Nagrodę Sacharowa - dodał szef PE.



Również przebywająca z wizytą w Chinach kanclerz Niemiec Angela Merkel z zadowoleniem przyjęła informację o uwolnieniu Sencowa. Cieszę się, że ukraińscy marynarze i (ukraiński reżyser) Ołeh Secow mogą teraz wreszcie powrócić do swych domów - cytował Seibert niemiecką kanclerz. Jak zaznaczyła Merkel, opłaca się pracować nadal ze wszystkich sił nad wprowadzeniem w życie porozumień mińskich, a "rząd Niemiec jest do tego gotowy".



Sencow przyleciał w sobotę do Kijowa wraz z innymi Ukraińcami objętymi wymianą więźniów pomiędzy Ukrainą i Rosją; powitał go prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińska telewizja Hromadske prowadziła transmisję na żywo z lotniska Boryspol pod Kijowem, gdzie Zełenski witał powracających więźniów.



Pochodzący z Krymu Sencow został skazany przez rosyjski sąd w sierpniu 2015 roku na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser zaprzeczał tym oskarżeniom i twierdził, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny. Proces Sencowa był krytykowany przez międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka. Z apelami o uwolnienie artysty wielokrotnie zwracali się do Rosji zachodni politycy oraz przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych.



W zeszłym roku Sencow prowadził trwającą 145 dni głodówkę w kolonii karnej na rosyjskiej Dalekiej Północy, domagając się zwolnienia przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach obywateli Ukrainy.