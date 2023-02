"Lot z Tajpej do Stambułu mocno opóźniony, bo do Turcji lecą też ratownicy z Tajwanu. I ich super sprzęt. Są doskonale wyszkoleni i doświadczeni po trzęsieniach ziemi u nich. Witani na pokładzie brawami" - napisała na Twitterze dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska Szuchta, która wraca do kraju z Międzynarodowych Targów Książki.