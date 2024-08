"Moja ukochana żona"

Informację o śmierci Wojcicki przekazał w mediach społecznościowych również jej mąż, Dennis Troper.

"Z głębokim smutkiem dzielę się wiadomością o śmierci Susan Wojcicki. Moja ukochana żona od 26 lat i matka naszych pięciorga dzieci odeszła dziś po 2 latach walki z niedrobnokomórkowym rakiem płuc" - napisał Troper.

Życiorys Susan Wojcicki

Susan Wojcicki urodziła się 5 lipca 1968 roku.

Jej rodzice to Esther i Stanley Wojcicki. Esther pochodzi z rodziny rosyjskich Żydów, która przybyła do Nowego Jorku w latach 30. ubiegłego wieku. Urodzony w Warszawie (jako Stanisław) Stanley, w wieku 12 lat, przybył do Stanów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej, wraz z matką i bratem.

Założyciele Google, Larry Page i Siergiej Brin, w 1998 roku swoje biuro założyli w garażu Susan Wojcicki.

Wojcicki w latach 2014-2023 była szefową YouTube. Ze swojego stanowiska zrezygnowała w 2023 roku.