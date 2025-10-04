Tragiczna strzelanina w Nicei na południu Francji. Dwie osoby nie żyją, a pięć zostało rannych. Zajście prawdopodobnie miało związek z handlem narkotykami.

W Nicei doszło do strzelaniny / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Spośród rannych osób dwie odniosły poważne obrażenia, a jedna - bardzo poważne.

Sprawcy strzelaniny są nadal poszukiwani - podał prefekt Laurent Hottiaux. Podkreślił, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa w dzielnicy, w której doszło do incydentu, zmobilizowano posiłki.

Dzielnica ta leży na zachodzie Nicei w pobliżu autostrady i regularnie dochodzi tam do aktów przemocy.