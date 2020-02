Co najmniej 20 osób zabitych i ponad 20 rannych, to wstępny bilans ataku w tajskim mieście Nakhon Ratchasima. Jak informuje policja, napastnik to sierżant Jakapanth Thomma - strzelał z karabinu maszynowego. Policjanci i żołnierze przypuścili szturm na centrum handlowe w tajskim, w którym ukrył się sprawca strzelaniny; uwolniono kilkaset osób - poinformował rzecznik ministerstwa obrony. Nie udało się jednak unieszkodliwić sprawcy, który nadal jest w obiekcie.

