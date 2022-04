Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o atak w nowojorskim metrze – informuje Reuters, powołując się na lokalne służby. We wczorajszej strzelaninie na Brooklynie zginęło 10 osób.

Nowojorska policja podczas działań na miejscu zdarzenia / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Na stacji nowojorskiego metra na Brooklynie we wtorek czarnoskóry mężczyzna w kamizelce odblaskowej i masce przeciwgazowej na głowie otworzył ogień do pasażerów kolejki.

Jak relacjonowała NBC, mężczyzna miał rzucić jakiś przedmiot, a następnie zaczął strzelać. Jeden z nowojorskich tabloidów, "New York Daily News" podaje, że sprawca wrzucił granat dymny do jednego z wagonów, po czym otworzył ogień do pasażerów.

Wkrótce więcej na ten temat.