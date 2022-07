Kilka osób nie żyje w wyniku strzelaniny, do której doszło w niedzielę w centrum handlowym w Kopenhadze - poinformowała na wieczornym briefingu duńska policja. Zatrzymano mężczyznę, który miał strzelać do ludzi.

Policja przed centrum handlowym w Kopenhadze / OLAFUR STEINAR GESTSSON / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym popołudniem. Początkowo informowano o poszkodowanych, ale nie mówiono o ofiarach śmiertelnych.

Według informacji policji kilka osób zostało rannych.

Komendant policji w Kopenhadze Soren Thomassen nie wykluczył, że mógł to być akt terroryzmu, zapewnił jednak, że nic nie wskazuje na to, by na miejscu strzelała więcej niż jedna osoba. Na wieczornym briefingu podano, że podejrzanym o zbrodnię jest 22-letni Duńczyk.

Otrzymaliśmy informację o strzałach w centrum handlowym Field's, na miejsce skierowano funkcjonariuszy - informowała kopenhaska policja na Twitterze.

Jedna osoba została zatrzymana - przekazali wcześniej funkcjonariusze.

Ludzie uciekają po strzelaninie w centrum handlowym / OLAFUR STEINAR GESSTSSON / PAP/EPA

Dodano, że na miejscu są obecne liczne siły policji, które zabezpieczają budynek. Na zdjęciach i filmach widać ludzi w popłochu uciekających z galerii handlowej.

W hali znajdującej się kilkaset metrów od centrum handlowego zaplanowano na dziś wieczór koncert brytyjskiego piosenkarza Harry'ego Stylesa.