Strzelanina w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Ranne zostały cztery osoby - poinformowała niemiecka policja. Stan trzech osób jest ciężki, zostały one przewiezione do szpitala.

Policja pracuje na miejscu zdarzenia / Clemens Bilan / PAP/EPA

Do strzelaniny doszło przed godz. 4 nad ranem niedaleko siedziby Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.

Poszkodowani to czterech mężczyzn w wieku 30-42 lat. Trzech z nich z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitali. Czwarty z poszkodowanych został postrzelony w nogę i wskoczył do kanału Landwehrkanal, by uniknąć kolejnych strzałów.

Zdaniem niemieckich mediów, strzelanina była wynikiem sprzeczki, w której uczestniczyło kilka osób. Policja sama podaje, że sytuacja jest bardzo niejasna, bo nie wiadomo ile osób było zaangażowanych i czy ktoś oddał strzały w kierunku ludzi, czy też doszło do wymiany ognia.

Jak podaje "Deutsche Welle", w dzielnicy Kreuzberg dochodzi niekiedy do starć gangów. Ostatnio grupa 10 mężczyzn szturmowała tu mieszkanie oraz zniszczyła auto.