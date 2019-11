Co najmniej trzy osoby zginęły w strzelaninie przy supermarkecie Walmart w Duncan w stanie Oklahoma - informują amerykańskie media.

Do ataku doszło przy supermarkecie Walmart. Napastnik otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi. Co najmniej trzy osoby zginęły - to dwaj mężczyźni i kobieta. Nie wiadomo ilu jest rannych.

Szef policji w Duncan Danny Ford powiedział, że dwie osoby zostały zastrzelone w samochodzie przed sklepem. Trzecia zginęła od kul na parkingu.

Policja prowadzi działania. Na razie nie wiadomo, co się stało ze sprawcą. Według niektórych mediów jest poszukiwany, inne podają, że został zastrzelony.

W miejscowości Duncan z powodu ataku zamknięto szkoły.

Kolejny atak w Walmarcie

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do ataku na terenie supermarketu Walmart. Na początku sierpnia napastnik otworzył ogień w Walmarcie w El Paso. Zginęły wówczas 22 osoby.

Sieć ogłosiła, że wycofa ze sprzedaży amunicję do karabinów krótkolufowych między innymi 5,56 mm, a także broń ręczną.

Stan Oklahoma na początku listopada zliberalizował dostęp do broni, likwidując przymus posiadania licencji do jej posiadania.