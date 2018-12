Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w strzelaninie, do jakiej doszło w restauracji w centrum Wiednia. Jak podaje policja, trwa pościg za sprawcą.

W restauracji "Figlmüller“ w centrum Wiednia około godziny 13:30 padły strzały. To bardzo popularny lokal serwujący tradycyjne kotlety wiedeńskie. Znajduje się zaledwie kilka kroków od katedry św. Szczepana.

Początkowo policja informowała o dwóch osobach rannych. Teraz mowa jest o jednej ofierze śmiertelnej i jednej ciężko rannej. Rzecznik wiedeńskiej policji Daniel Fürst potwierdził, że ranna osoba zmarła w karetce.

Sprawca strzelaniny jest poszukiwany. Jego motyw nie jest znany.

Policja otoczyła teren, a nad centrum stolicy Austrii wzniósł się policyjny śmigłowiec.

Jeden ze świadków strzelaniny napisał na Twitterze o dramatycznych scenach: "Nagle naprzeciw mnie wybiegło 20-30 spanikowanych osób".

Dziennikarz z Litwy przebywający w Wiedniu jako turysta był świadkiem tego zajścia. W rozmowie z reporterem gazety "Kurier" powiedział, że widział, jak dwaj uzbrojeni mężczyźni strzelali do dwóch innych, stojących w wejściu do lokalu. Padło co najmniej 5 strzałów. Ranni upadli, a wtedy ktoś się nad nimi pochylił i w jednym ze słowiańskich języków mówił: Bracie, bracie.