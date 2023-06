We Francji związki zawodowe wzywają do „wielkiego dnia strajku i demonstracji” przeciwko reformie emerytalnej - 6 czerwca. Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zwróciła się do linii lotniczych o odwołanie jednej trzeciej lotów na lotnisku Paryż-Orly i innych lotniskach z powodu udziału kontrolerów ruchu lotniczego w strajku.