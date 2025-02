Odwołano kolejne uroczystości, które z udziałem papieża miały odbyć się w sobotę i niedzielę. Piąty dzień Franciszek jest hospitalizowany w rzymskiej Poliklinice Gemelii. Według komunikatów z Watykanu leczenie potrwa dłużej. Papież cierpi na skomplikowaną infekcję dróg oddechowych, ale nie ma gorączki, a jego stan jest stabilny - informuje Stolica Apostolska.

Papież Franciszek / Shutterstock

Papież Franciszek miał spokojną noc w szpitalu i zjadł śniadanie o poranku - przekazał we wtorek rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

Służby prasowe Stolicy Piotrowej poinformowały, że papież cierpi na skomplikowaną polimikrobilogiczną infekcję dróg oddechowych (powodowaną przez różnego typu wirusy, bakterie i grzyby), a lekarze podjęli decyzję o modyfikacji metod leczenia. Zmieniono ją już po raz drugi od początku hospitalizacji.

"Wszystkie wykonane dotąd badania wskazują na złożony obraz kliniczny, który wymaga odpowiedniej hospitalizacji" - napisano w komunikacie Stolicy Apostolskiej.



W opublikowanym w poniedziałek wieczorem komunikacie wskazano, że papież nie ma gorączki, a jego stan jest stabilny.

Matteo Bruni poinformował, że najnowsze informacje o stanie zdrowia Ojca Świętego zostaną przekazane po południu.

Odwołane uroczystości

Watykan przekazał również, że odwołana została specjalna sobotnia papieska audiencja dla pielgrzymów przybyłych z okazji Roku Świętego. Ponadto niedzielną mszę dla uczestników Jubileuszu Diakonów odprawi w zastępstwie Franciszka jego delegat do spraw organizacji Roku Świętego arcybiskup Rino Fisichella.

Pontyfikat papieża Franciszka trwa od 2013 roku, a od tego czasu Ojciec Święty chorował na grypę i cierpiał na inne problemy zdrowotne kilka razy w ciągu ostatnich dwóch lat. W młodości zachorował na zapalenie opłucnej i usunięto mu wówczas część płuca. W ostatnim czasie głowa Kościoła katolickiego stała się coraz bardziej podatna na infekcje płuc.

88-letni Franciszek trafił do szpitala w związku z zapaleniem oskrzeli w piątek. Problemy zdrowotne miał jednak już jednak wcześniej. W poliklinice ma pozostać tak długo, jak będzie to konieczne.

W niedzielę Franciszek wystosował przesłanie do wiernych na niedzielną modlitwę Anioł Pański. W opublikowanym tekście pozdrowił przybyłych do Rzymu uczestników Jubileuszu Artystów, zorganizowanego z okazji Roku Świętego. Zwracając się do artystów, podkreślił że "sztuka to uniwersalny język, który szerzy piękno i jednoczy narody, przyczyniając się do zgody na świecie i do tego, by ucichło każde wołanie wojny".