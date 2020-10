Sprawca bestialskiego ataku w kościele w Nicei we Francji to 21-letni nielegalny tunezyjski imigrant. Według źródeł we francuskiej policji przybył on do Europy przez Morze Śródziemne wraz z innymi afrykańskimi imigrantami. Przypomnijmy, że zabił on w bazylice Notre Dame w Nicei trzy osoby, którym próbował odciąć głowy.

REKLAMA