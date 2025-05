"Czuję w sobie taki zew" - powiedział w środę najstarszy syn prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Donald Trump Jr. Wspomniał, że być może kiedyś będzie się ubiegać o fotel prezydencki.

Donald Trump Jr. przemawia podczas forum gospodarczego w Katarze w środę, 21 maja. / KARIM JAAFAR/AFP/East News / East News

Donald Trump znany jest nie tylko z promowania Elona Muska, miliardera, właściciela m.in. takich firm jak Tesla, SpaceX, Neuralink czy X, a więc dawnego Twittera. Biznesowo i politycznie forsuje również swoje dzieci.

Podczas forum gospodarczego w Katarze 47-letni Donald Trump Jr. został zapytany przez moderatora dyskusji, czy chciałby "przejąć wodze" po odejściu swego ojca z urzędu.

To zaszczyt być o to pytanym i to zaszczyt, że niektórym by to odpowiadało. (…) Odpowiedź brzmi: nie wiem, może kiedyś. Czuję w sobie taki zew. Zawsze będę bardzo aktywnym propagatorem tych spraw - oznajmił, odnosząc się do skupionego wokół jego ojca ruchu MAGA (Make America Great Again - uczynić Amerykę znowu wielką).

Jak podkreśliła w grudniu agencja Reutera, Donald Trump Jr. był najbardziej wpływowym członkiem rodziny Trumpa w okresie, gdy jego ojciec kompletował najbardziej kontrowersyjny gabinet we współczesnej historii USA.

Uważam, że mój ojciec rzeczywiście zmienił Partię Republikańską. Myślę, że jest to teraz partia spod znaku 'Ameryka przede wszystkim', 'MAGA', czy jak to nazwać - dodał Trump Jr.