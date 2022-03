Niezwykłe znalezisko na angielskiej plaży. Jennie Fitzgerald odnalazła skrzynię pełną skarbów. "Wciąż jestem w szoku" – powiedziała BBC kobieta.

Jennie Fitzgerald spędzała razem z rodziną weekend w przyczepie kempingowej w okolicach Happisburgh w hrabstwie Norfolk na północ od Londynu. W niedzielę 20 marca kobieta sprzątała plażę. Kiedy miała już wrócić do bliskich, zauważyła zakopany w piasku kawałek drewna o nietypowym kształcie.

Zauważyłam, że ma mosiężny zamek. Była to skrzynia skarbów - powiedziała BBC 38-latka. Jennie Fitzgerald zadzwoniła do swojego męża, by przyszedł na miejsce. Kiedy już wspólnie wrócili do przyczepy kempingowej, oczyścili skrzynię z piasku. Po chwili udało się im ją otworzyć.

Zaczęły wypadać monety, potem klejnoty, zegarek kieszonkowy, żelazny klucz i srebrny uchwyt na zapałki z wygrawerowanym imieniem Ernest. Ostatnią rzeczą była duża, ozdobna butelka perfum. Byłam w szoku, po prostu siedziałam i patrzyłam się na wszystkich - relacjonowała kobieta.

W skrzyni znajdowało się łącznie 100 monet, głównie z epoki wiktoriańskiej, niektóre są jednak starsze - datowane na czas panowania króla Jerzego III (1760-1820).

Niektóre monety wyglądały na rzymskie - twierdzi Fitzgerald.

Według 38-latki, wiele wskazuje na to, że sama skrzynia również pochodzi z epoki wiktoriańskiej. Na kłódce znajduje się mała korona i symbol VR.

Kobieta przekazała skrzynię Radzie Hrabstwa Norfolk. Specjaliści mają wycenić zawartość przedmiotu, a także ustalić do kogo mógł należeć.