Mężczyzna skazany na dożywocie w stanie Iowa domaga się, by sąd go zwolnił. Twierdzi, że skoro w 2015 roku doszło u niego do zatrzymania akcji serca, to technicznie umarł, a więc spełnił warunek przebywania w więzieniu do końca swojego życia.

