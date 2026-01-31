W budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu nad Zatoką Perską doszło w sobotę do wybuchu - przekazały media państwowe, nie podając przyczyny zdarzenia.

Eksplozja w Iranie (zdj. ilustracyjne) / Middle East Images/ABACA/Abaca / PAP/Abaca

W sobotę doszło do wybuchu w budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu, nad Zatoką Perską.

Eksplozja zniszczyła dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku oraz kilka samochodów i sklepów.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zaprzeczył doniesieniom o śmierci dowódcy marynarki wojennej.

Oficjalna agencja Irna podała, że kilka rannych osób zostało przewiezionych do szpitala. Według telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów. Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna - podała telewizja.

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Wszczęto w tej sprawie śledztwo - powiedział dyrektor generalny ds. zarządzania kryzysowego w prowincji Hormozgan, której stolicą jest Bandar Abbas, Mehrdad Hasanzadeh.

Port Bandar Abbas leży w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy.

Do wybuchu doszło w napiętej sytuacji międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkakrotnie groził Iranowi atakiem i skierował do Zatoki Perskiej m.in. lotniskowiec USS Abraham Lincoln.