Według biura bezpieczeństwa publicznego stanu Rio Grande do Sul, co najmniej 15 osób zostało przewiezionych do miejskiego szpitala, większość z nich cierpiała z powodu wdychania dymu spowodowanego pożarem wywołanym przez katastrofę.

Samolot najpierw uderzył w komin budynku, następnie w drugie piętro domu, a potem rozbił się na sklepie meblowym - informuje agencja Reutera. Szczątki maszyny uderzyły także w pobliski zajazd.