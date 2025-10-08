Samolot linii Ryaniar, lecący z Wiednia do Wilna miał problemy z wylądowaniem w docelowym porcie, z powodu zakłóceń systemu GPS. Pilot został zmuszony do odwołania manewru i powtórzenia lądowania.

Problemy z GPS na lotnisku w Wilnie. Samolot Ryanair musiał powtórzyć podejście do lądowania / Shutterstock

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę o godzinie 8.30. Samolot Boeing 737 MAX 8-200 linii Ryanair, który leciał z Wiednia, miał zgodnie z planem lądować w Wilnie.

W trakcie podejścia do pierwszego lądowania pilot został zmuszony do odwołania manewru i tzw. dodatkowego odejścia na drugi krąg - to oznacza przerwanie lądowania w końcowej fazie i rozpoczęcie drugiej próby.

Na szczęście drugie lądowanie przebiegło pomyślnie i lot zakończył się około godziny 8.44.

Jak informują litewscy przedstawiciele nadzoru lotniczego, problemy samolotu związane były z zakłóceniem systemu GPS. Pilot maszyny, należącej do floty Ryanair miał potwierdzić te doniesienia w raporcie z lotu.

To nie pierwszy przypadek, gdy piloci zgłaszają problemy z sygnałem GPS w regionie. Jak informuje litewska służba nawigacyjna, w czerwcu tego roku odnotowano rekordową liczbę 1022 zgłoszeń dotyczących zakłóceń GPS - niemal dwukrotnie więcej niż w maju i półtora raza więcej niż w kwietniu.

Problemy także w innych miastach

Tego samego poranka trudności z lądowaniem wystąpiły również na lotnisku w Kownie, choć w tym przypadku powodem była gęsta mgła i słaba widoczność. Przedstawicielka lotnisk litewskich, Vitalija Ročė, zapewniła, że obecnie warunki pogodowe są dobre i loty odbywają się zgodnie z planem.