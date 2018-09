Rezolucja PE w sprawie art. 7 unijnego traktatu wobec Węgier to "akt polityczny, szaleństwo lewicowej Europy, która nie może pogodzić się ze zmianami" - oświadczył szef MSW Włoch, wicepremier Matteo Salvini. Ponownie stanął w obronie premiera Węgier Viktora Orbana.

Matteo Salvini / FLORIAN WIESER / PAP/EPA

Salvini, który uczestniczył w Wiedniu w konferencji ministrów spraw wewnętrznych UE na temat migracji, powiedział tam w piątek: Jestem przekonany, że za kilka miesięcy będziemy rządzić Europą razem z Viktorem Orbanem.

Ugrupowanie Salviniego, Liga, głosowało w środę w Parlamencie Europejskim przeciwko rezolucji wzywającej kraje Unii do uruchomienia artykułu 7 wobec Węgier.

Odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku, szef włoskiego MSW stwierdził: W przyszłym roku całkowicie zmienimy Europę, wykluczając socjalistów z jej rządu i umieszczając w centrum prawo do życia, pracy, rodziny, bezpieczeństwa.

Pracujemy z innymi partiami, narodami i europejskimi rządami, by zmienić historię tego kontynentu w maju przyszłego roku - dodał.

Wicepremier Salvini wyraził przekonanie, że trwające obecnie przewodnictwo Austrii w UE "przyniosło nową energię, budząc uśpioną Europę".