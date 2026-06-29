RMF24

Aleksandr Łunin, uczestnik wojny przeciwko Ukrainie, który opublikował wideo z groźbą wojskowego buntu wobec Władimira Putina, został skazany przez rosyjski sąd za propagowanie ekstremistycznej symboliki.

W sobotę, 27 czerwca, sąd rejonowy w Rossoszy (obwód woroneski) rozpatrzył sprawę Aleksandra Łunina, oskarżonego o demonstrowanie ekstremistycznej lub nazistowskiej symboliki (art. 20.3 Kodeksu wykroczeń Rosji) - informuje „The Moscow Times”. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu, choć szczegóły wyroku nie zostały ujawnione – sąd odmówił dziennikarzom dostępu do dokumentów, tłumacząc to „niejawnością takich spraw”. Kara za to wykroczenie może wynosić do 15 dni aresztu.

Kim jest Aleksandr Łunin?

39-letni Łunin, do 2023 roku noszący nazwisko Pustowałow, służył jako strzelec, a następnie dowódca rozpoznania w ochotniczym batalionie im. Sudopłatowa, utworzonym przez rosyjską administrację okupacyjną w Melitopolu w grudniu 2022 roku.

25 czerwca Łunin opublikował wideo , w którym oskarżył dowództwo o stosowanie tortur i przemocy wobec żołnierzy odmawiających wykonywania „samobójczych rozkazów” oraz o wymuszanie pieniędzy od wojskowych.

Zagroził, że jeśli prezydent Władimir Putin nie spotka się z nim i nie pozwoli mu wystąpić w telewizji, „armia może obrócić broń przeciwko Kremlowi”. Nagranie zdobyło rekordowe 18 milionów wyświetleń na Instagramie.

W nocy z 27 czerwca w domu Łunina w miejscowości Lizinowka przeprowadzono przeszukanie – policja skonfiskowała sprzęt komputerowy i inne przedmioty. Sam Łunin nie był obecny – jak twierdził, został wezwany do Moskwy przez administrację prezydenta i od tego czasu nie kontaktował się z rodziną.

Później tłumaczył, że nie nawołuje do przewrotu, a jedynie przekazuje informacje o sytuacji na froncie na prośbę przedstawicieli Ministerstwa Obrony i służb. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał, że Kreml zna sprawę nagrania, ale „nie zdążył się z nim zapoznać”.