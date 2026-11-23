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Minister energii podjął decyzję ws. maksymalnych cen paliw objętych pakietem CPN. Z najnowszego obwieszczenia wynika między innymi, że olej napędowy będzie nieco tańszy niż w weekend i poniedziałek.

Maksymalne ceny paliw. Najnowsze obwieszczenie

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, maksymalne ceny 1 l każdego z paliw objętych pakietem CPN we wtorek wyniosą:

benzyna 95 – 5,90 zł (bez zmian w stosunku do poprzednich stawek maksymalnych);

(bez zmian w stosunku do poprzednich stawek maksymalnych); benzyna 98 – 6,56 zł (drożej o 1 gr);

(drożej o 1 gr); olej napędowy – 7,32 zł (taniej o 7 gr).

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Trzecia odsłona CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.