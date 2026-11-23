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Obywatel Polski Bartłomiej K. przyznał się do wszystkich zarzutów dotyczących dewastacji symboli religijnych, podżegania do nienawiści na tle religijnym, rasowym i narodowym oraz podpalenia sanktuarium w Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Mężczyzna stanął w poniedziałek przed Sądem Bośni i Hercegowiny. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności – poinformował bośniacki dziennik „Oslobodjenje”.

Obraźliwe napisy na figurze Matki Boskiej

Jak wynika z aktu oskarżenia, do zdarzeń doszło w nocy z 27 na 28 lipca. Bartłomiej K. miał wówczas umieścić obraźliwe hasła w języku bośniackim, angielskim i polskim na kilku symbolach religijnych znajdujących się w Medjugorje.

Na posągu Matki Boskiej pojawił się napis „Diabeł w spódnicy” w języku angielskim i polskim. Na pozostawionym w pobliżu transparencie umieszczono natomiast imiona osób, które twierdziły, że doświadczyły objawień maryjnych w Medjugorje. Towarzyszył im dopisek: „... to oszuści, mam dowody”.

Polak został również oskarżony o podpalenie ołtarza zewnętrznego przy kościele św. Jakuba. W poniedziałek przed sądem przyznał się do wszystkich czynów wymienionych w akcie oskarżenia.

Straty oszacowano na 300 tys. złotych

Według szacunków straty materialne spowodowane przez działania oskarżonego przekroczyły 130,7 tys. marek zamiennych, co odpowiada około 300 tys. złotych.

Bartłomiej K. został zatrzymany w lipcu i od tego czasu przebywa w areszcie w Vojkovici, na obrzeżach Sarajewa. Wymiar kary nie został jeszcze ustalony. Za zarzucane mu przestępstwa grozi od trzech miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Medjugorje słynnym miejscem pielgrzymkowym

Medjugorje to jedno z najbardziej znanych katolickich miejsc pielgrzymkowych na Bałkanach. Miejscowość zyskała międzynarodowy rozgłos w 1981 roku, kiedy sześcioro dzieci poinformowało, że ukazała im się tam Matka Boża.

We wrześniu 2024 roku Watykan zatwierdził publiczny kult i pielgrzymki do Medjugorje. Decyzja Stolicy Apostolskiej nie oznacza jednak uznania nadprzyrodzonego charakteru objawień maryjnych.