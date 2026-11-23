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10 osób odpowie przed sądem za działania na szkodę spółki Polnord przy obrocie nieruchomościami. Łączna wartość szkody to ponad 20 mln zł. Prokuratura Regionalna w Lublinie poinformowała w poniedziałek, że skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w tej sprawie.

10 osób objętych aktem oskarżenia

„Sprawa dotyczy nadużycia zaufania w latach 2010-2015 przy obrocie nieruchomościami położonymi w Dopiewcu, Pierwoszynie i Juracie na szkodę spółki Polnord” – podała w komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej prok. Beata Syk-Jankowska. Łączna wartość szkody w majątku Polnordu, na skutek obrotu tymi nieruchomościami wyniosła ponad 20 mln zł.

Aktem oskarżenia objętych zostało 10 osób – Andrzej P., Wojciech C., Tomasz B., Andrzej P., Piotr W., Michał Ś., Tomasz Sz., Sebastian J., Monika Cz., Ryszard K. – pełniących funkcje członków zarządów i rad nadzorczych różnych spółek polskich i zagranicznych.

Korzyść majątkowa została przetransferowana na rachunki polskich spółek oraz spółki cypryjskiej

W przypadku nieruchomości gruntowej o powierzchni ponad 12,6 ha, położonej w miejscowości Dopiewiec (Wielkopolskie) zarzuty dotyczą sześciu osób: Ryszarda K., Wojciecha C., Andrzeja P., Michała Ś., Piotra W. i Sebastiana J.

Według prokuratury 22 września 2010 r. ustalona spółka nabyła tę nieruchomość za kwotę ponad 7,6 mln zł. Zaledwie po siedmiu dniach, 29 września 2010 r. zarząd Polnordu podjął uchwałę dotyczącą nabycia tej samej nieruchomości, a dzień później zawarto umowę jej zakupu za ponad 26,8 mln zł.

„Cena zapłacona przez Polnord S.A. stanowiła tym samym około 351,1 proc. ceny, za którą nieruchomość została nabyta przez ustaloną sp. z o.o. Jak ustalono, cena rynkowa wskazanej nieruchomości wynosiła około 60 zł za m. kw., podczas gdy Polnord S.A. nabyła ją za cenę określoną w zarzucie na poziomie 214 zł za m kw.” – podała Syk-Jankowska.

Według prokuratury przeprowadzenie transakcji nie służyło realizacji rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych Polnordu, lecz było „ukierunkowane na uzyskanie korzyści majątkowej przez podmioty uczestniczące w inkryminowanej operacji”.

Korzyść majątkowa z tego przestępstwa w okresie od 4 października 2010 roku do 22 grudnia 2010 roku w Warszawie została przetransferowana przez czterech oskarżonych Ryszarda K., Sebastiana J., Andrzeja P. i Tomasza B. szeregiem operacji finansowych „pod pozornym tytułem umów cywilnoprawnych” na rachunki bankowe polskich spółek oraz spółki cypryjskiej.

Śledczy mówią o nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków

Piotr W. i Tomasz Sz. są oskarżeni w sprawie nieruchomości położonej w Pierwoszynie (Pomorskie). Według prokuratury doprowadzili oni do nabycia przez Polnord za cenę 2 mln zł nieruchomości w Pierwoszynie, której wartość rynkowa była znacznie niższa, o około 692 tys. zł.

„Przeznaczenie wymienionej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazywało na jej ograniczoną przydatność dla działalności deweloperskiej, gdyż obejmowała teren klifu oraz obszary przeznaczone pod zieleń urządzoną, wyłączające możliwość realizacji typowej zabudowy deweloperskiej” – podała Syk-Jankowska.

Według śledczych działanie oskarżonych stanowiło nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z gospodarowaniem majątkiem Polnord.

„Wystąpienie rzeczywistego uszczerbku majątkowego Polnord S.A.”

W przypadku nieruchomości położonej w Juracie (Pomorskie) akt oskarżenia dotyczy również Piotra W. i Tomasza Sz. działających wspólnie i w porozumieniu, w okresie od maja 2013 r. do lipca 2015 r.

Według prokuratury podjęli oni decyzję o zakupie tej nieruchomości od ustalonej spółki akcyjnej za kwotę 4,75 mln zł, a następnie doprowadzili do jej sprzedaży na rzecz innej spółki za kwotę 4,5 mln zł. „Opinie biegłych potwierdziły wystąpienie rzeczywistego uszczerbku majątkowego Polnord S.A., pozostającego w związku z podjętymi przez oskarżonych decyzjami gospodarczymi” – napisała Syk–Jankowska.

Oskarżeni się nie przyznali

Oskarżeni – jak podała rzeczniczka – przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do dokonania zarzucanych im przestępstw. „Składali wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy” – dodała.

Za przestępstwa zarzucone oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W styczniu ub. roku prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Giertychowi, dotyczące działania na szkodę spółki Polnord. Według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.