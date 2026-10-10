Rosyjski atak na bloki mieszkalne w Zaporożu. Dzieci wśród ofiar

W sobotę, tuż po godzinie 5 rano czasu lokalnego, rosyjskie pociski spadły na południowo-wschodnią część Ukrainy. Celem ataku stały się bloki mieszkalne w Zaporożu. Jak poinformowały lokalne władze, bilans ofiar jest tragiczny – życie straciło siedem osób, w tym troje dzieci.
Dziesięć osób zostało rannych, w tym jedno dziecko. Dwie z nich walczą o życie w szpitalu.
Ratownicy walczą z czasem
Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie od wczesnych godzin porannych. Służby ratunkowe przeszukują gruzy zniszczonych budynków w poszukiwaniu ocalałych.
„Prace poszukiwawczo-ratunkowe w miejscach uderzeń trwają. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie” – przekazał za pomocą komunikatora Telegram Mychajło Semikin, naczelnik zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej.