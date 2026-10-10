Rosyjski atak na bloki mieszkalne w Zaporożu. Dzieci wśród ofiar

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Kolejny dramatyczny poranek na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Zaporoże zginęło co najmniej siedem osób, w tym troje dzieci. Pociski spadły m.in. na bloki mieszkalne.

W sobotę, tuż po godzinie 5 rano czasu lokalnego, rosyjskie pociski spadły na południowo-wschodnią część Ukrainy. Celem ataku stały się bloki mieszkalne w Zaporożu. Jak poinformowały lokalne władze, bilans ofiar jest tragiczny – życie straciło siedem osób, w tym troje dzieci.

Dziesięć osób zostało rannych, w tym jedno dziecko. Dwie z nich walczą o życie w szpitalu.

Turcja przyszła Ukrainie z pomocą. Korkut odpiera ataki Rosjan Ukraina korzysta już z tureckich zestawów przeciwlotniczych Korkut do odpierania rosyjskich ataków dronowych - podał portal 24 Kanał. Kijów rozważa zakup kolejnych systemów, choć o decyzji ma przesądzić ich cena.

Ratownicy walczą z czasem

Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie od wczesnych godzin porannych. Służby ratunkowe przeszukują gruzy zniszczonych budynków w poszukiwaniu ocalałych.

„Prace poszukiwawczo-ratunkowe w miejscach uderzeń trwają. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie” – przekazał za pomocą komunikatora Telegram Mychajło Semikin, naczelnik zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej.