Turcja przyszła Ukrainie z pomocą. Korkut odpiera ataki Rosjan

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Ukraina korzysta już z tureckich zestawów przeciwlotniczych Korkut do odpierania rosyjskich ataków dronowych - podał portal 24 Kanał. Kijów rozważa zakup kolejnych systemów, choć o decyzji ma przesądzić ich cena.

Kijów na początku roku otrzymał nieujawnioną, ale niewielką liczbę tureckich zestawów przeciwlotniczych Korkut.

Według ukraińskiego urzędnika, który wypowiadał się anonimowo na temat ich wykorzystania dla portalu Middle East Eye, system stosunkowo skutecznie przeciwdziałał rosyjskim atakom dronowym, choć podczas eksploatacji wystąpiły pewne problemy techniczne.

Oczywiście pojawiały się pewne problemy, ale nie ma niczego, czego nie można byłoby usunąć dzięki niewielkim modyfikacjom - powiedział rozmówca serwisu.

Dodał, że Ukraina jest zainteresowana zakupem kolejnych tureckich zestawów, jednak decyzja w tej sprawie będzie zależała od ich ceny.

Korkut - turecki system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu

Korkut to turecki samobieżny system artyleryjski przeznaczony do obrony wojsk lądowych przed zagrożeniami lecącymi na małej wysokości. Opracowała go firma Aselsan, przede wszystkim z myślą o osłonie przemieszczających się jednostek zmechanizowanych.

Klasyczna konfiguracja systemu obejmuje pojazd dowodzenia i kontroli ognia oraz współpracujące z nim samobieżne wozy ogniowe. Te ostatnie, osadzone na gąsienicowym podwoziu, są uzbrojone w dwie automatyczne armaty kalibru 35 mm. Zadaniem Korkuta jest zwalczanie m.in. śmigłowców, samolotów wykonujących loty na małej wysokości, pocisków manewrujących, a także bezzałogowców.

Istotnym elementem systemu są radary wykrywania i śledzenia celów oraz głowice optoelektroniczne. Dzięki nim załoga może prowadzić ogień także w trudniejszych warunkach pogodowych i przy ograniczonej widoczności. Producent wskazuje, że Korkut wykorzystuje pociski eksplodujące w pobliżu celu i tworzące w ten sposób chmurę odłamków, co jest rozwiązaniem szczególnie istotnym w walce z małymi dronami.