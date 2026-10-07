Przełom w negocjacjach ws. nowych członków UE. To państwo wycofało weto ws. Ukrainy

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Państwa członkowskie Unii Europejskiej w środę skierowały do Ukrainy i Mołdawii listy w sprawie otwarcia dwóch kolejnych klastrów w negocjacjach akcesyjnych z tymi państwami – przekazali unijni informatorzy Polskiej Agencji Prasowej. Klastry dotyczące rynku wewnętrznego i konkurencyjności mogą zostać otwarte 13 października. Przełom był możliwy dzięki wycofaniu weta Węgier.

Przełom ws. negocjacji akcesyjnych UE z Ukrainą i Mołdawią

Chodzi o bloki tematyczne, w ramach których UE prowadzi z krajami kandydującymi rozmowy akcesyjne. Do tej pory w negocjacjach z Kijowem i Kiszyniowem otwarto dwa z sześciu klastrów. Obie stolice czekają od lata na otwarcie kolejnych.

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Według informatorów Polskiej Agencji Prasowej (PAP) w środę ambasadorowie państw członkowskich UE zaakceptowali tzw. listy przesiewowe (ang. screening letters) w odniesieniu do dwóch kolejnych klastrów. Stanowią one oficjalne podsumowanie analizy zgodności prawa kraju kandydującego z prawem unijnym.

Pisma te zostały już przekazane Ukrainie i Mołdawii. Po otrzymaniu od nich odpowiedzi unijna grupa robocza ds. rozszerzenia (COELA), złożona z ekspertów i dyplomatów, przygotuje jednolity projekt stanowiska całej UE. Dokument ten następnie będzie musiał zostać jednomyślnie zaakceptowany przez wszystkie 27 państw UE. Będzie to ostatni krok przed otwarciem klastrów podczas konferencji międzyrządowych z państwami kandydującymi do UE, które zaplanowane są na 13 października w Luksemburgu.

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Kluczowe wycofanie weta Węgier

Unijny dyplomata powiedział w rozmowie z PAP, że osiągnięty w środę przez unijne stolice przełom był możliwy po wycofaniu weta przez jedno z państw członkowskich UE. Chodzi o Węgry, które wcześniej blokowały postęp w negocjacjach, czekając na rozwiązanie kwestii zmian w ustawie o edukacji mniejszości narodowych.

Według dziennika „Ukraińska Prawda” państwa członkowskie UE mają przyjąć stanowisko negocjacyjne w sprawie otwarcia klastrów nie wcześniej niż w poniedziałek, 12 października. Tego dnia Rada Najwyższa Ukrainy przyjmie poprawki legislacyjne dotyczące edukacji w językach mniejszości narodowych.

Podczas konferencji międzyrządowych 13 października ma także dojść do zamknięcia kolejnych rozdziałów w negocjacjach z Albanią i Czarnogórą.