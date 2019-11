Za największymi w Rosji organizacjami mikrofinansowymi stoją dzieci oligarchów i była małżonka prezydenta Władimira Putina - twierdzi rosyjski portal Sobiesiednik. Utrzymuje on, że Ludmiła Szkriebniewa ma udziały w firmie CarMoney udzielającej mikrokredytów.

Władimir Putin z ówczesną żoną., Ludmiłą, zdj. z 2012 roku / PAP/EPA

Według doniesień Sobiesiednika, Ludmiła Szkriebniewa - jak brzmi panieńskie nazwisko byłej małżonki Putina - jest właścicielką firmy Interserwis. Ta zaś zarządza firmą Meridian, która w 2018 roku uzyskała 7 proc. udziałów w spółce CarMoney CY Ltd., zarejestrowanej na Cyprze. Właśnie do tego cypryjskiego podmiotu należy w stu procentach rosyjska firma o takiej samej nazwie (zgodnie z pisownią rosyjską: Karmani).

Sobiesiednik zwrócił uwagę, że Rosjanie coraz częściej zwracają się do firm udzielających mikropożyczek. W publikacji wiążącej Szkriebniewą z CarMoney portal podał, że odkąd była żona prezydenta stała się współwłaścicielką, firma zaczęła przynosić dochód. Rosjanie są winni byłej pierwszej damie 2,6 mld rubli (ok. 40,7 mln USD) - pisze portal.



Autor materiału Siergiej Jeżow powiedział w środę wieczorem w radiu Echo Moskwy, że według danych banku centralnego stopień zadłużenia Rosjan jest najwyższy od siedmiu lat.



Media nie po raz pierwszy zajmują się domniemanym majątkiem byłej małżonki prezydenta. W 2017 roku pojawiły się doniesienia o willi we Francji nad Atlantykiem należącej jakoby do przedsiębiorcy Artura Oczerietnego. Media pisały w 2016 roku o ślubie tego biznesmena z byłą pierwszą damą. Wartość willi stanowiła około 6 mln euro i zauważano w tym kontekście, że projekty biznesowe Oczerietnego nie miały wielkiego powodzenia.



Ludmiła Szkriebniewa i Władimir Putin wzięli ślub w lipcu 1983 roku. Mają dwie córki: Marię ur. w 1985 r. i Katierinę (r. 1986). W 2013 roku para poinformowała o rozwodzie.