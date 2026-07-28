Rosjanie bez wizy nie wjadą. Zmiany w uwielbianym przez turystów państwie

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Od listopada Czarnogóra wprowadza obowiązek wizowy dla obywateli pięciu krajów, w tym Rosji. To efekt dostosowania przepisów do standardów Unii Europejskiej. Zmiany mogą wpłynąć na ruch turystyczny i relacje międzynarodowe regionu.

Czarnogóra dostosowała politykę wizową do wymogów Unii Europejskiej. Od listopada obywatele Rosji, Białorusi, Turcji, Chin i Arabii Saudyjskiej będą musieli posiadać wizę, by wjechać na terytorium tego kraju - podało MSZ Czarnogóry, cytowane w poniedziałek przez bałkańską redakcję Radia Wolna Europa.



Resort podkreślił, że krok ten stanowi realizację jednego z ostatnich kryteriów niezbędnych do zamknięcia rozdziału negocjacyjnego nr 24 w ramach negocjacji akcesyjnych z UE, a także wypełnienie jednego z kluczowych zobowiązań wynikających z tzw. agendy reform.

„Choć dostosowanie reżimu wizowego oznacza, że w przyszłości obywatele niektórych państw będą potrzebować wizy na wjazd do Czarnogóry, MSZ intensywnie i systematycznie podejmuje działania mające na celu złagodzenie ewentualnych negatywnych skutków tych zmian, dążąc jednocześnie do tego, by proces uzyskiwania czarnogórskiej wizy był jak najprostszy i najbardziej przystępny” – dodano w oświadczeniu resortu.

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Rosjanie wśród turystów najchętniej odwiedzających Czarnogórę

Jeszcze kilka lat temu obywatele Rosji zajmowali drugie miejsce – tuż po przyjezdnych z Serbii – pod względem liczby cudzoziemców odwiedzających rocznie Czarnogórę.



Od kilku lat Komisja Europejska wzywa państwa Bałkanów Zachodnich, w tym Czarnogórę, do dostosowania polityki wizowej do unijnych przepisów, aby ograniczyć ryzyko nielegalnej migracji.



W ramach negocjacji akcesyjnych między Czarnogórą a UE tymczasowo zamknięto dotychczas 18 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Unia zatwierdziła już rozpoczęcie prac nad projektem umowy akcesyjnej, co stanowi ostatni etap negocjacji w sprawie członkostwa. Komisja Europejska przyjęła również ramy finansowe dla Czarnogóry, przewidujące kwotę blisko 3,2 mld euro, przy założeniu, że kraj ten może zostać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej w 2028 roku.



Oficjalny status państwa kandydującego do Unii Europejskiej posiada obecnie dziewięć krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Turcja oraz Ukraina. Kosowo jest natomiast uznawane za potencjalnego kandydata.