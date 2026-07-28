RMF24

Fińskie siły zbrojne zamknęły dzisiaj część południowej przestrzeni powietrznej kraju w pobliżu granicy z Rosją z powodu ryzyka pojawienia się zabłąkanych dronów. Poinformowała o tym publiczna stacja telewizyjna Yle, opierając się na komunikacie od wojska. Wprowadzono także ograniczenia w ruchu morskim.

Fińskie Siły Obronne ponownie wprowadziły dziś ograniczenia w ruchu powietrznym i morskim u wybrzeży Kotki oraz w rejonie Haminy. Ograniczenia w przestrzeni powietrznej weszły w życie krótko po godzinie 8:00, a wkrótce potem zamknięto również obszar morski. Strefa rozciąga się od otwartych wód w pobliżu wyspy Kaunissaari na zachodzie aż po port w Haminie na północy. Jest to środek zapobiegawczy, mający związek z atakami dronów przeprowadzanymi przez Ukrainę na cele w Rosji.

Służba prasowa Dowództwa Sił Obronnych poinformowała, że zamknięcie m.in. przestrzeni powietrznej jest konieczne, aby w razie potrzeby umożliwić bezpieczne przechwycenie ewentualnych dronów, które mogłyby przypadkowo naruszyć fińską przestrzeń.

Rosja ma koszary i rozbudowaną infrastrukturę wojskową w pobliżu granicy z Finlandią. Co więcej, karczuje tam lasy pod nowe bazy. Ukraina - próbując zmusić Rosję do zakończenia wojny - atakuje rafinerie, infrastrukturę energetyczną, logistykę wojskową czy bazy lotnicze, czyli to, co napędza finansowaniei koordynację kremlowskiego „przemysłu wojennego”. Wołodymyr Zełenski informował niedawno, że zasięg ukraińskich ataków przekracza już 3 tys. km, przez co rosyjskie zaplecze strategiczne przestało być bezpieczne.