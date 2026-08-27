Rosja zaostrza groźby wobec Wielkiej Brytanii. „Igrają z ogniem”

RMF24

Rosja uderza w Wielką Brytanię kolejnymi groźbami. MSZ w Moskwie ostrzega, że zaatakowane mogą zostać brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Miałaby to być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków.

„Nieprzewidywalne konsekwencje dla Paryża i Londynu”

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała na konferencji prasowej w Moskwie, że Wielka Brytania i Francja „igrają z ogniem”, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową.

Jak dodała, posunięcie to może mieć nieprzewidywalne konsekwencje dla Paryża i Londynu.

Pociski Storm Shadow na pomoc Ukrainie

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham potwierdził w poniedziałek na spotkania „koalicji chętnych” w Kijowie, że rząd w Londynie zgodził się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow.

To odpalane z samolotów uzbrojenie, które pozwala na atakowanie celów odległych o setki kilometrów. Ukraina wykorzystywała już te pociski do ataków na Rosję.

Pocisk ma też francuską odmianę (SCALP). Rząd w Paryżu już wcześniej zgodził się udostępnić Kijowowi licencję na to uzbrojenie.

Rosja zniszczy zakłady?

W reakcji na decyzję Londynu, którą Moskwa ocenia „niezwykle negatywnie” i uważa za „dolewanie oliwy do ognia”, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjskie wojsko ustala miejsca produkcji takich pocisków i podejmuje działania w celu zniszczenia tych zakładów.