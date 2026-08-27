RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Rosja zaostrza groźby wobec Wielkiej Brytanii. „Igrają z ogniem”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (11:50) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (12:16)

Rosja uderza w Wielką Brytanię kolejnymi groźbami. MSZ w Moskwie ostrzega, że zaatakowane mogą zostać brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Miałaby to być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków.

Rosja zaostrza groźby wobec Wielkiej Brytanii. „Igrają z ogniem”
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, fot. MAXIM SHEMETOV / POOL /PAP/EPA

„Nieprzewidywalne konsekwencje dla Paryża i Londynu”

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała na konferencji prasowej w Moskwie, że Wielka Brytania i Francja „igrają z ogniem”, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. 

Jak dodała, posunięcie to może mieć nieprzewidywalne konsekwencje dla Paryża i Londynu.

Pociski Storm Shadow na pomoc Ukrainie

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham potwierdził w poniedziałek na spotkania „koalicji chętnych” w Kijowie, że rząd w Londynie zgodził się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. 

To odpalane z samolotów uzbrojenie, które pozwala na atakowanie celów odległych o setki kilometrów. Ukraina wykorzystywała już te pociski do ataków na Rosję. 

Pocisk ma też francuską odmianę (SCALP). Rząd w Paryżu już wcześniej zgodził się udostępnić Kijowowi licencję na to uzbrojenie.

Rosja zniszczy zakłady?

W reakcji na decyzję Londynu, którą Moskwa ocenia „niezwykle negatywnie” i uważa za „dolewanie oliwy do ognia”, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjskie wojsko ustala miejsca produkcji takich pocisków i podejmuje działania w celu zniszczenia tych zakładów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rosja Maria Zacharowa
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: